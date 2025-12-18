Ucraina Ruffini | Ue per continuare a essere sé stessa deve agire unita

L'Ucraina richiede un'Europa forte e coesa. Ruffini sottolinea che per mantenere la propria identità, l'Unione Europea deve agire con unità e determinazione, riconoscendo l'importanza di un fronte comune di fronte alle sfide attuali. Solo così l'Europa potrà continuare a essere sé stessa, tutelando i valori e gli interessi condivisi.

© Lapresse.it - Ucraina, Ruffini: "Ue per continuare a essere sé stessa deve agire unita" "Oggi l'Europa deve capirlo fino in fondo: per continuare a essere sé stessa deve agire. Unita e determinata ". Lo dichiara Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate e promotore dei comitati 'Più Uno', in merito al Consiglio europeo chiamato a decidere sugli asset russi per aiutare l'Ucraina. "Europa dimostra ciò che Putin nega". In un post su Facebook, Ruffini ha scritto: "L' Europa dimostra ogni giorno semplicemente esistendo tutto ciò che Putin si affanna a negare". "Dimostra che si può crescere senza repressione, governare senza paura, tenere insieme libertà individuali, diritti sociali e coesione.

Corruzione, l’Ue avverte l’Ucraina: “Lo scandalo vi danneggia la reputazione”. E Zelensky sanziona il suo sodale indagato - Lo scandalo della corruzione in Ucraina sollevato dall’operazione Midas, dopo l’addio al governo del ministro della Giustizia e dell’Energia, scuote Kiev ma l’eco arriva forte e chiaro fino a ... ilfattoquotidiano.it

Prestito di riparazione per l'Ucraina: quali sono i Paesi Ue favorevoli e quali i contrari - L'audace tentativo dell'Unione europea di concedere un prestito di riparazione all'Ucraina utilizzando beni russi immobilizzati ha diviso nettamente i principali leader del blocco. msn.com

Salvini ha infatti sostenuto che l’Ucraina e l’Europa non siano in grado di vincere il conflitto, lasciando intendere perplessità sugli aiuti all’ucraina e critiche all’Unione Europea, rallentata dai suoi stessi veti. x.com

L’Italia tiene una posizione ambigua: sì al congelamento a tempo indeterminato dei beni russi, no a decisioni a maggioranza sul loro uso come garanzia per finanziare l’Ucraina. Di Nicola Borzi - facebook.com facebook

