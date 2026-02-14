Udc Palermo nominati i responsabili dei dipartimenti | Miglioreremo le condizioni dei cittadini

L’Udc di Palermo ha annunciato i nomi dei nuovi responsabili dei dipartimenti, dopo aver deciso di rafforzare la rete locale. La scelta mira a migliorare i servizi offerti ai cittadini, con un’attenzione particolare alle esigenze quotidiane. La segreteria comunale, guidata da Massimiliano Crapa, ha comunicato ufficialmente le nomine, puntando a una gestione più efficiente delle diverse aree della città.

La segreteria comunale dell'Udc di Palermo, sotto la guida del segretario cittadino Massimiliano Crapa, rende noto che sono stati nominati i responsabili dei dipartimenti cittadini. "Le designazioni sono state effettuate a seguito di un'attenta valutazione delle competenze, dell'esperienza maturata e della capacità di interpretare le priorità della città, al fine di tradurle in iniziative amministrative e politiche concrete", si legge in una nota.

