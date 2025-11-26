Ucraina Tajani | ‘l’Europa deve mettersi in mezzo’

Imolaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’Europa si deve mettere in mezzo, tutti lo dicono, fa bene l’Europa ad essere presente e aiutare a risolvere i problemi”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani lasciando Montecitorio a chi gli chiede della posizione di Matteo Salvini sull’Europa che “non si deve mettere in mezzo” nella trattativa per la pace in Ucraina. (ANSA).. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ucraina tajani 8216l8217europa deve mettersi in mezzo8217

© Imolaoggi.it - Ucraina, Tajani: ‘l’Europa deve mettersi in mezzo’

Contenuti che potrebbero interessarti

ucraina tajani 8216l8217europa deveUcraina: Tajani, l'Europa deve mettersi in mezzo e aiutare a risolvere i problemi - "L'Europa si mette in mezzo, si deve mettere in mezzo, fa bene l'Europa ad essere presente e ad aiutare ... Scrive ilsole24ore.com

ucraina tajani 8216l8217europa deveUcraina: Tajani a Salvini, 'Ue si deve mettere in mezzo e aiutare a risolvere problema' - Tutti dicono deve stare in mezzo, fa bene l'Europa a essere presente e aiutare a ... Riporta lanuovasardegna.it

ucraina tajani 8216l8217europa deveUcraina, Tajani, parole Salvini? Ue fa bene a mettersi in mezzo - "L'Europa si deve mettere in mezzo, tutti lo dicono, fa bene l'Europa ad essere presente e aiutare a risolvere i problemi". gazzettadiparma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Tajani 8216l8217europa Deve