Ucraina Tajani | ‘l’Europa deve mettersi in mezzo’
“L’Europa si deve mettere in mezzo, tutti lo dicono, fa bene l’Europa ad essere presente e aiutare a risolvere i problemi”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani lasciando Montecitorio a chi gli chiede della posizione di Matteo Salvini sull’Europa che “non si deve mettere in mezzo” nella trattativa per la pace in Ucraina. (ANSA).. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
