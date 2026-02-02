Milano-Cortina Mattarella | Chiediamo il rispetto della tregua olimpica lo sport faccia tacere le armi Aperta la 145esima sessione del Cio

Questa mattina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso la parola davanti alla Scala di Milano per dare il via alla 145esima sessione del Comitato Olimpico internazionale. Nel suo discorso, ha chiesto di rispettare la tregua olimpica e ha invitato lo sport a fare tacere le armi. La sala ha ascoltato con attenzione mentre il capo dello Stato sottolineava l’importanza di usare i giochi come veicolo di pace.

«Dichiaro aperta la 145ma sessione del Comitato Olimpico internazionale»: così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso il suo discorso alla Scala in cui ha chiesto «con determinazione» una tregua olimpica. Terminato l'intervento del presidente, è tornata sul palco l'orchestra della Scala con il direttore Riccardo Chailly e il baritono Luca Salsi per un concerto con un programma interamente dedicato a musiche di Rossini e Verdi. Mattarella dichiara aperta la 145ma sessione del Cio «Lo sport è incontro in pace: testimonia fraternità nella lealtà della competizione con altri.

Il presidente Mattarella ha chiesto rispetto e tregua olimpica, sottolineando che i Giochi sono un evento universale.

