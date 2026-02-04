La Russia potrebbe tornare a partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Lo ha annunciato la presidente del Cio Kirsty Coventry, che ha dato il via libera alla riabilitazione del paese. L’Ucraina non ci sta e chiede spiegazioni sulla neutralità, definendo la situazione come un “genocidio”. La questione diventa sempre più calda e apre nuovi fronti nel mondo dello sport internazionale.

La presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, ha dato il segnale più chiaro di tutti: la Russia potrebbe tornare alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Un segnale che arriva, non è un caso, il giorno dopo che il presidente della Fifa Gianni Infantino ha dichiarato di voler reintegrare la Russia nel calcio internazionale. “Ma come – scrive So Foot – non siamo più tutti dalla parte dell’Ucraina?”. Pur non facendo riferimento diretto alla Russia, Coventry ha detto: “Concentratevi sul nostro nucleo. Siamo un’organizzazione sportiva. Comprendiamo la politica e sappiamo di non operare nel vuoto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Cio e la Fifa riabilitano la Russia. L’Ucraina: “La neutralità cosa c’entra? E’ un genocidio”

Approfondimenti su Cio Fifa

Ultime notizie su Cio Fifa

