Guerra Russia-Ucraina Zelensky | Non mi fido di Putin Trump faccia pressione Mosca | Irrigidiremo nostra posizione a colloqui news in diretta

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina, con le ultime dichiarazioni di Zelensky e Mosca. Zelensky esprime diffidenza nei confronti di Putin e chiede a Trump di esercitare pressione, mentre Mosca avverte di un possibile irrigidimento nelle trattative. Segui gli sviluppi di oggi, martedì 30 dicembre, per conoscere gli ultimi aggiornamenti sui negoziati e le tensioni in corso.

Gli aggiornamenti in diretta di oggi, martedì 30 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti. Risale la tensione tra Mosca e Kiev mentre si allontana la possibilità di un accordo. Zelensky: "Trump continui a fare pressione su Putin". Esplosioni a Zaporizhzhia e Odessa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

