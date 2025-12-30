Guerra Russia-Ucraina Zelensky | Non mi fido di Putin Trump faccia pressione Mosca | Irrigidiremo nostra posizione a colloqui news in diretta

Aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina, con le ultime dichiarazioni di Zelensky e Mosca. Zelensky esprime diffidenza nei confronti di Putin e chiede a Trump di esercitare pressione, mentre Mosca avverte di un possibile irrigidimento nelle trattative. Segui gli sviluppi di oggi, martedì 30 dicembre, per conoscere gli ultimi aggiornamenti sui negoziati e le tensioni in corso.

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Le forze di Kiev non avanzano più". LIVE - Il capo di stato maggiore dell'esercito russo ha affermato che le forze armate ucraine non stanno più conducendo operazioni offensive, ma stanno solo cercando di rallentare l'avanzata delle truppe rus ... tg24.sky.it

Guerra Ucraina, attacco su residenza Putin, rivedere negoziati. Kiev: Menzogna. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, attacco su residenza Putin, rivedere negoziati. tg24.sky.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky respinge le accuse di Mosca: “Attacco alla residenza di Putin è una bugia, cercano un pretesto” x.com

Zelensky: "L'accordo sulla fine della guerra dovrà essere firmato da noi, Russia, Europa e Usa" - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.