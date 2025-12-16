Nel 2024 60 morti sulle strade veronesi Preoccupa la Statale 12
Nel 2024, Verona registra 60 decessi stradali, evidenziando una preoccupante crescita dei incidenti. La Statale 12, principale arteria della zona, desta particolare attenzione. L'aumento della mobilità, ripresa ai livelli pre-pandemia, ha portato a un incremento degli spostamenti per lavoro e turismo, sottolineando l'esigenza di interventi per la sicurezza stradale.
Il 2024 ha segnato il definitivo ritorno alla mobilità sui livelli pre-pandemia, con un aumento generalizzato degli spostamenti per lavoro e turismo. In questo scenario, il Veneto ha registrato un dato in controtendenza rispetto alla media nazionale: le vittime della strada sono calate del 12,9%. Veronasera.it
Mirco Trevisan, il sorpasso fatale e l'incidente in moto: le immagini riprese da una dash cam
Istat: aumentano i morti sulle strade della Campania del +18,6%. Ecco dove ci sono più incidenti - Nel 2024 in Campania sono aumentati gli incidenti stradali, i feriti e soprattutto le vittime: sulle strade c'è stato un aumento ... msn.com
Incidenti stradali in Veneto, Istat: giugno e luglio i mesi più critici, venerdì e sabato i giorni peggiori. Mortalità alta a Padova e Treviso - I numeri sono preoccupanti così come la quantità delle persone rimaste uccise o ferite. ilgazzettino.it
Morti sulle strade: in Trentino un aumento del 52% in 5 anni. - facebook.com facebook
Salvini aveva blaterato che con il suo nuovo codice della strada sarebbe cambiato tutto: più regole, più ordine, più sicurezza. «Basta morti sulle nostre strade», aveva giurato, trasformando ogni conferenza stampa in un sermone sulla prudenza nazionale. Poi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.