Nel 2024 60 morti sulle strade veronesi Preoccupa la Statale 12

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024, Verona registra 60 decessi stradali, evidenziando una preoccupante crescita dei incidenti. La Statale 12, principale arteria della zona, desta particolare attenzione. L'aumento della mobilità, ripresa ai livelli pre-pandemia, ha portato a un incremento degli spostamenti per lavoro e turismo, sottolineando l'esigenza di interventi per la sicurezza stradale.

Immagine generica

Il 2024 ha segnato il definitivo ritorno alla mobilità sui livelli pre-pandemia, con un aumento generalizzato degli spostamenti per lavoro e turismo. In questo scenario, il Veneto ha registrato un dato in controtendenza rispetto alla media nazionale: le vittime della strada sono calate del 12,9%. Veronasera.it

Mirco Trevisan, il sorpasso fatale e l'incidente in moto: le immagini riprese da una dash cam

Video Mirco Trevisan, il sorpasso fatale e l'incidente in moto: le immagini riprese da una dash cam
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

2024 60 morti stradeIstat: aumentano i morti sulle strade della Campania del +18,6%. Ecco dove ci sono più incidenti - Nel 2024 in Campania sono aumentati gli incidenti stradali, i feriti e soprattutto le vittime: sulle strade c'è stato un aumento ... msn.com

2024 60 morti stradeIncidenti stradali in Veneto, Istat: giugno e luglio i mesi più critici, venerdì e sabato i giorni peggiori. Mortalità alta a Padova e Treviso - I numeri sono preoccupanti così come la quantità delle persone rimaste uccise o ferite. ilgazzettino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.