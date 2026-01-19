Acque Veronesi la sua prima sede di proprietà è un esempio di rigenerazione urbana

Acque Veronesi ha recentemente aperto la sua prima sede di proprietà, un esempio di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile. L’evento, alla presenza di figure istituzionali come il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana e il sindaco di Verona Damiano Tommasi, testimonia l’impegno dell’azienda nel rafforzare la propria struttura e migliorare i servizi offerti ai 77 Comuni della provincia.

