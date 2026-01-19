Acque Veronesi la sua prima sede di proprietà è un esempio di rigenerazione urbana
Acque Veronesi ha recentemente aperto la sua prima sede di proprietà, un esempio di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile. L’evento, alla presenza di figure istituzionali come il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana e il sindaco di Verona Damiano Tommasi, testimonia l’impegno dell’azienda nel rafforzare la propria struttura e migliorare i servizi offerti ai 77 Comuni della provincia.
Acque Veronesi ha inaugurato ufficialmente venerdì la sua prima sede aziendale di proprietà, alla presenza del presidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Lorenzo Fontana, del sindaco di Verona Damiano Tommasi, del vescovo monsignor Domenico Pompili, di molti sindaci dei 77 Comuni serviti e.🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Napoli, la nuova sede dell'Accademia di Belle Arti al Gesù delle Monache: "Rigenerazione urbana"
Leggi anche: Via Gelmetto a Verona chiusa per due settimane: intervento di Acque Veronesi
Acque Veronesi inaugura la nuova sede: “Una casa per i custodi dell’acqua” - È un traguardo che segna una tappa importante nella storia del servizio idrico veronese. giornaleadige.it
Terminati i lavori di Acque Veronesi nella frazione di Vago. #veronanetwork #provinciaverona #caldiero #acqueveronesi facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.