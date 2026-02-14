UAE Tour 2026 Tadej Pogacar non ci sarà! Lo sloveno prolunga l’attesa per l’esordio

Tadej Pogacar non parteciperà all’UAE Tour 2026 perché ha deciso di prendersi più tempo per prepararsi. Lo sloveno, infatti, ha annunciato di voler aspettare ancora prima di scendere in gara, lasciando i tifosi in attesa di vederlo in azione. La sua assenza cambia le carte in tavola in una corsa sempre molto attesa dagli appassionati.

È tutto pronto per la partenza di uno degli appuntamenti immancabili nel calendario di inizio stagione del grande ciclismo internazionale. Prende il via lunedì 16 e si conclude domenica 22 l’ottava edizione del UAE Tour 2026. La grande novità di quest’anno sarà l’assenza di Tadej Pogacar che prolunga così l’attesa per l’esordio stagionale. Il fenomeno sloveno non sarà infatti al via della corsa vinta lo scorso anno davanti all’italiano Giulio Ciccone e allo spagnolo Pello Bilbao. Non c’è alcun tipo di problema di natura fisica alla base di questa defezione, ma una semplice modifica apportata alla programmazione stagionale del detentore del titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tadej Pogacar, due volte campione del mondo, ha annunciato il suo calendario per il 2026 durante una conferenza stampa.

Roma, 11 febbraio 2026 – Manca ormai poco all’inizio dell’UAE Tour 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio.

