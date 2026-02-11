UAE Tour 2026 Ciccone non ci sarà | le cause e il sostituto

Roma, 11 febbraio 2026 – Manca ormai poco all’inizio dell’UAE Tour 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio. Tra i grandi nomi attesi, però, quest’anno non ci sarà Ciccone. La sua assenza si deve a motivi ancora non ufficializzati, ma di certo cambia la dinamica della corsa. Al suo posto, la squadra ha annunciato un sostituto che cercherà di fare bene in questa prima grande prova stagionale. La partenza è ormai alle porte, e gli appassionati si preparano a seguire da vicino questa prima sfida importante

Roma, 11 febbraio 2026 - Tra i primi appuntamenti chiave della stagione anche quest'anno c'è l' UAE Tour 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio: la startlist di quello che viene considerato un primo banco di prova per gli uomini dediti alle corse a tappe sarà di tutto rispetto, seppur con delle defezioni più o meno annunciate. Il forfait di Ciccone. In principio era stato Jonas Vingegaard a dare forfait per i postumi della caduta di Malaga (quella causata dall'inseguimento di un fan molesto) e di una successiva malattia: oggi tocca a Giulio Ciccone rimandare il suo debutto stagionale proprio a causa di un malanno. Si chiude a 26 anni e dopo cinque stagioni nel World Tour la carriera professionistica di Kevin Colleoni. Il bergamasco, figlio d'arte (sua madre, Imelda Chiappa, è stata medaglia d'argento ai Giochi ... Lidl-Trek, Giulio Ciccone salta l'UAE Tour per malattia: al suo posto Derek Gee, al debutto con il team. Niente UAE Tour 2026 per Giulio Ciccone. Lo scalatore abruzzese avrebbe dovuto fare ... Elisa Longo Borghini vince il UAE Tour per la terza volta in quattro edizioni

