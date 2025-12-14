Il 2026 di Tadej Pogacar | tutte le gare alle quali parteciperà il campione sloveno

Tadej Pogacar, due volte campione del mondo, ha annunciato il suo calendario per il 2026 durante una conferenza stampa. L'atleta sloveno condividerà le principali gare a cui prenderà parte, offrendo uno sguardo dettagliato sulla sua stagione e sugli obiettivi futuri nel mondo del ciclismo.

Il due volte campione del Mondo, Tadej Pogacar, ha svelato in conferenza stampa quale sarà il suo programma per il 2026. Anche la nuova stagione si preannuncia densa di appuntamenti per il fenomeno sloveno, ancora a caccia di altri obiettivi importanti da raggiungere. TADEJ POGACAR ANNUNCIA IL SUO 2026 Il numero uno della UAE Emirates inizierà il nuovo anno alle Strade Bianche(7 marzo). Dopodichè resterà di nuovo in Italia per provare a vincere per la prima volta la Milano-Sanremo(21 marzo), prima di fare tappa verso il Nord, dove affronterà il Giro delle Fiandre(5 aprile), e Parigi-Roubaix(12 aprile). Sport.periodicodaily.com

