TV Talk | Antonella Clerici Tommaso Labate ed Enrico Ruggeri tra gli ospiti

TV Talk torna anche questa settimana su Rai 3, con nuovi approfondimenti e ospiti. La trasmissione, condotta da Mia Ceran, si propone di analizzare le tendenze e i temi più attuali del mondo televisivo. In questa puntata, tra gli ospiti figurano Antonella Clerici, Tommaso Labate ed Enrico Ruggeri. L’appuntamento è per sabato alle 15:00, offrendo uno sguardo informato e sobrio sul panorama televisivo italiano.

Dopo il record di ascolti della scorsa settimana, Mia Ceran torna, come ogni sabato pomeriggio alle 15:00 su Rai 3, con una nuova puntata di TV Talk, il programma dedicato alla televisione, in compagnia di Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta. Anticipazioni e ospiti del 17 gennaio 2026. Il nuovo appuntamento si apre con l’ attualità internazionale e il racconto televisivo delle proteste in Iran, con Marco Damilano, conduttore d e Il Cavallo e la Torre su Rai 3, e Tommaso Labate, conduttore di Realpolitik su Rete 4. Presenti anche Klaus Davi e la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli, con i quali si analizzeranno le modalità con cui la televisione italiana sta cercando di raccontare una crisi complessa, tra propaganda, web oscurato e narrazione emotiva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - TV Talk: Antonella Clerici, Tommaso Labate ed Enrico Ruggeri tra gli ospiti Leggi anche: Cena di Natale con Antonella Clerici in tv su Rai 1: gli ospiti alla festa della cucina italiana Leggi anche: Che Tempo Che Fa, domenica 2 novembre: Antonella Clerici e Luca Argentero tra gli ospiti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. A “Tv Talk” tra gli ospiti Antonella Clerici, Marco Damilano, Enrico Ruggeri; Stasera in tv (10 gennaio): Clerici rilancia The Voice Kids, De Filippi riapre C’è posta per te; I programmi in tv sabato 10 gennaio 2026; Anticipazioni dei programmi tv della settimana: dalla serie La preside allo show per i 30anni di Zelig. Antonella Clerici cambia abitudini e cena presto. Il suo orario assicura è perfetto - Addio cattive abitudini, Antonella Clerici con il nuovo anno cena presto e consiglia a tutti di fare la stessa cosa ... ultimenotizieflash.com

Romina Power ad Antonella Clerici: “Un frate mi ha detto che mia figlia Ylenia è viva” - Antonella Clerici trova da madre il modo di parlare con grande delicatezza di Ylenia, chiede a Romina Power dell’incontro con quel frate. ultimenotizieflash.com

Antonella Clerici porta a spasso il cane nell'immensa "casa nel bosco". Le immagini private - La conduttrice è nata a Legnano (Lombardia), poi ha vissuto diversi anni prima a Milano e poi a Roma, fino a quando ha deciso di ... today.it

Dall'attualità ai fenomeni più virali del web, dai talk show ai people show, senza perderci un po' di musica per strada! In questa puntata Antonella Clerici, Marco Damilano, Tommaso Labate, Enrico Ruggeri, Klaus Davi e Silvia Sciorilli Borrelli E non potevano - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.