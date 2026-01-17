TV Talk | Antonella Clerici Tommaso Labate ed Enrico Ruggeri tra gli ospiti

TV Talk torna anche questa settimana su Rai 3, con nuovi approfondimenti e ospiti. La trasmissione, condotta da Mia Ceran, si propone di analizzare le tendenze e i temi più attuali del mondo televisivo. In questa puntata, tra gli ospiti figurano Antonella Clerici, Tommaso Labate ed Enrico Ruggeri. L’appuntamento è per sabato alle 15:00, offrendo uno sguardo informato e sobrio sul panorama televisivo italiano.

Dopo il record di ascolti della scorsa settimana, Mia Ceran torna, come ogni sabato pomeriggio alle 15:00 su Rai 3, con una nuova puntata di TV Talk, il programma dedicato alla televisione, in compagnia di Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta. Anticipazioni e ospiti del 17 gennaio 2026. Il nuovo appuntamento si apre con l’ attualità internazionale e il racconto televisivo delle proteste in Iran, con Marco Damilano, conduttore d e Il Cavallo e la Torre su Rai 3, e Tommaso Labate, conduttore di Realpolitik su Rete 4. Presenti anche Klaus Davi e la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli, con i quali si analizzeranno le modalità con cui la televisione italiana sta cercando di raccontare una crisi complessa, tra propaganda, web oscurato e narrazione emotiva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

