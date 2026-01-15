Splendida Cornice torna con Anna Ferzetti Victoria Cabello e Roberto Vecchioni tra gli ospiti

Splendida Cornice riprende la sua programmazione con un nuovo episodio, trasmesso giovedì 15 gennaio alle 21 su Rai Cultura. La serata vedrà la partecipazione di ospiti come Anna Ferzetti, Victoria Cabello e Roberto Vecchioni, offrendo un approfondimento culturale e artistico in un contesto sobrio e riflessivo. Dopo la pausa festiva, Geppi Cucciari conduce questa prima puntata del 2026, proseguendo il suo percorso di dialogo con personalità di rilievo.

