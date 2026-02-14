Tv Olimpiadi | dopo le gaffe in telecronaca la Rai affida la cerimonia di chiusura ad Auro Bulbarelli

La Rai ha deciso di affidare ad Auro Bulbarelli la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina, dopo le recenti gaffe in telecronaca. La scelta nasce dalla necessità di garantire una copertura senza errori, considerando le critiche ricevute nelle ultime settimane. Bulbarelli, già noto agli appassionati di sport, ha più volte dimostrato competenza nel commentare eventi di grande rilevanza. La Rai vuole così recuperare l’immagine e offrire un commento più accurato durante l’ultima giornata delle Olimpiadi.

Sarà Auro Bulbarelli – secondo quanto si apprende – a condurre la telecronaca sulla Rai della cerimonia conclusiva delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il giornalista aveva chiesto con una lettera di non condurre la telecronaca della cerimonia di apertura dopo le polemiche suscitate dal suo riferimento a una "sorpresa" relativa alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da lì la scelta del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca di cimentarsi nella telecronaca che ha provocato innumerevoli polemiche. Bulbarelli sarà accompagnato dal soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente dell'Arena di Verona.