Auro Bulbarelli commenterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi | era stato punito dopo la gaffe Mattarella

Auro Bulbarelli commenta la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, dopo essere stato sospeso a causa della battuta infelice su Mattarella. La sua presenza era in dubbio, ma ha deciso di tornare in onda per raccontare l’ultimo evento olimpico. Questo cambio di programma si è verificato pochi giorni dopo le polemiche generate dalle parole sbagliate durante la cerimonia di apertura. Bulbarelli torna in prima linea, mentre altri dirigenti rimangono fuori dal racconto ufficiale.

Non Marco Lollobrigida, non Stefano Bizzotto e nemmeno il direttore Paolo Petrecca dopo le gaffe della cerimonia d’apertura. A commentare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 sarà Auro Bulbarelli, il giornalista fatto fuori dalla Rai dopo la rivelazione su Mattarella a pochi giorni dall’evento inaugurale. A riferirlo è l’AdnKronos: Bulbarelli sarà affiancato nella sua conduzione dal soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell’Arena di Verona. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha visto un cambio di volto in diretta.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, ha preso il posto di Auro Bulbarelli e ha iniziato a commentare l’evento.

