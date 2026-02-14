Tutti pazzi per Arianna Fontana In duecento soffrono e gioiscono

Arianna Fontana ha fatto emozionare 200 persone quando ha vinto l’argento nei 500 metri ai Giochi Olimpici, portando a casa la sua quinta medaglia in questa distanza. La pattinatrice di Polaggia, frazione di Berbenno di Valtellina, ha raggiunto così un traguardo storico, salendo a 13 medaglie complessive nelle sue cinque Olimpiadi. Con questa gara, ha anche eguagliato il record di Edoardo Mangiarotti, il maestro di scherma che deteneva il record italiano.

Campane a festa per la seconda volta a Berbenno e sala dell'oratorio gremita.