Arianna Fontana festeggia l’oro | Tranquilli per tutti i turni gare emozionante E per i prossimi giorni…

Arianna Fontana ha vinto la sua dodicesima medaglia alle Olimpiadi Invernali, conquistando il terzo oro a cinque cerchi. La campionessa italiana ha corso con calma e sicurezza, anche durante le gare più emozionanti. Ora si prepara alle prossime sfide, mentre i fan festeggiano il suo successo.

Arianna Fontana ha conquistato la dodicesima medaglia in carriera alle Olimpiadi Invernali, festeggiando il terzo titolo a cinque cerchi in vent’anni ai massimi livelli internazionali nello short track. La valtellinese è stata tra le grandi protagoniste sul ghiaccio di Milano, dove l’Italia ha dominato la staffetta mista di short track e ha regalato al Bel Paese il secondo oro in questa edizione della rassegna a cinque cerchi dopo il trionfo di Francesca Lollobrigida sui 3000 metri di speed skating. La portabandiera è stata spettacolare nell’inventarsi un sorpasso ai danni della Cina a metà gara e poi il perfetto cambio con Elisa Confortola ha permesso al quartetto tricolore di guadagnare un buon margine, gestito splendidamente da Pietro Sighel nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Arianna Fontana si prepara per le Olimpiadi, con l’obiettivo di arrivare in finale in cinque gare.

Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d’oro nei 1500 metri agli Europei di short track, attualmente in corso a Tiburg, in Olanda.

