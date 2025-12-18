Turismo entusiasmo da Palazzo San Giacomo | Raggiungeremo i 20 milioni di visitatori
Napoli si prepara a vivere un periodo di grande fermento turistico, con il Comune che punta a raggiungere i 20 milioni di visitatori. Tra eventi natalizi e festeggiamenti di Capodanno, la città si conferma meta ambita, attirando appassionati da tutto il mondo e rinnovando il suo ruolo di cuore pulsante del Sud Italia.
Il Comune di Napoli continua a indicare, per Natale e Capodanno, flussi turistici particolarmente elevati. Secondo l’Osservatorio Turistico Urbano, nel weekend dal 19 al 21 dicembre sono attesi circa 297mila visitatori, mentre nel periodo natalizio centrale, dal 24 al 28 dicembre, gli arrivi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: San Giacomo ambito, boom di prenotazioni: ben 171 eventi in 20 mesi, è richiesto e desiderato anche da fuori Forlì
Leggi anche: Settembre da record per il turismo a Napoli: la città verso i 20 milioni di presenze entro fine anno
A Palazzo San Giorgio, presentata la Segreteria Generale di Confintesa Reggio - In rappresentanza dell’Amministrazione c'erano l’assessore alle Attività produttive Alex Tripodi e il consigliere comunale Giovanni Latella ... msn.com
Reggio, presentata la segreteria Confintesa Metro City. Raffa: ‘Una scommessa per questa terra’ - È stata presentata nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, la Segreteria generale di Confintesa Reggio Calabria Città Metropolitana. citynow.it
San Mauro Mare ha il suo Palazzo del Turismo - Ieri pomeriggio, taglio del nastro per il nuovo Palazzo del Turismo Arcobaleno a San Mauro Mare, una struttura moderna e multifunzionale che rappresenta un importante investimento per la ... ilrestodelcarlino.it
Il rugby è questo: entusiasmo, sport ma anche tanto turismo. Benvenuti ai tifosi di Perpignan! - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.