Vienna registra il bilancio migliore di sempre | 2025 anno d’oro per il turismo con 20 milioni di pernottamenti e ricavi record

Vienna chiude il 2025 con il miglior bilancio di sempre. La capitale austriaca ha registrato 20 milioni di pernottamenti, un dato che conferma il suo ruolo di prima scelta tra le destinazioni turistiche europee. Norbert Kettner, a capo dell’ente del turismo, sottolinea come quest’anno abbia superato tutte le aspettative e lasciato alle spalle i record precedenti. La città si conferma una meta preferita anche per la sua vivibilità e l’offerta culturale, attirando visitatori da tutto il continente.

VIENNA – "Il 2025 è stato un anno d'oro per il turismo nella capitale: con 20 milioni di pernottamenti, la città ha infatti stabilito un nuovo record, che sottolinea la rilevanza di Vienna come destinazione turistica europea", conferma Norbert Kettner, ceo di Vienna Tourist Board. "Abbiamo registrato complessivamente 20.065.000 visitatori, superando i risultati del 2024 e si prevede che anche i ricavi del settore alberghiero raggiungeranno i massimi storici: le valutazioni effettuate da gennaio a novembre confermano un totale di 1.254.168.000 euro (+4%), con il solo mese di novembre che ha contribuito con 131 milioni di euro, un incremento del 10% rispetto all'anno precedente.

