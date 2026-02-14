Tumbler Ridge Canada | sparatoria di massa lutto nazionale e omaggio del Primo Ministro alle vittime

A Tumbler Ridge, in Canada, una sparatoria di massa ha provocato la morte di diverse persone, portando il Primo Ministro Carney a rendere omaggio alle vittime. La cittadina, solitamente pacifica, si trova ora in uno stato di shock e dolore, con i residenti ancora scossi dall'accaduto. Un vicino ha riferito di aver sentito numerosi spari durante la notte, mentre le autorità stanno indagando sulle ragioni dell'evento.

Tumbler Ridge, lutto nazionale in Canada: il Primo Ministro Carney rende omaggio alle vittime. Tumbler Ridge, una tranquilla cittadina della Columbia Britannica, è stata sconvolta da una sparatoria di massa che ha causato un profondo lutto in tutto il Canada. Il Primo Ministro Mark Carney, accompagnato dai leader delle principali forze politiche, ha deposto fiori in segno di cordoglio presso un memoriale spontaneo allestito dalla comunità. L'evento, avvenuto nella mattinata di oggi, 14 febbraio 2026, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di misure più efficaci per prevenire simili tragedie.