Tragedia in Canada | sparatoria a Tumbler Ridge 10 vittime e numerosi feriti

Un martedì di sangue a Tumbler Ridge, in Canada. Una sparatoria ha lasciato dieci morti e diversi feriti. La polizia ha già avviato le indagini, ma ancora non ci sono dettagli sul movente. La comunità è sconvolta, mentre le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza su quanto accaduto.

"> Un martedì di sangue a Tumbler Ridge. Un martedì di sangue ha scosso la piccola comunità di Tumbler Ridge, immersa nella naturale bellezza della British Columbia. Quello che doveva essere un pomeriggio tranquillo alla Tumbler Ridge Secondary School si è trasformato in uno dei momenti più tragici della storia canadese, con un bilancio drammatico di dieci morti, inclusa l’autrice della strage, e oltre venticinque feriti. La comunità, composta da appena 2.400 abitanti, si trova ora in uno stato di shock e dolore. La sequenza degli eventi è cominciata intorno alle 13:20 ora locale, quando le linee di emergenza hanno cominciato a ricevere chiamate disperate da studenti e insegnanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tragedia in Canada: sparatoria a Tumbler Ridge, 10 vittime e numerosi feriti. Approfondimenti su Tumbler Ridge Canada, sparatoria a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti Una sparatoria ha insanguinato Tumbler Ridge, una piccola cittadina della Columbia Britannica. Sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge, in Canada: 10 morti e più di 25 feriti Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tumbler Ridge Argomenti discussi: Canada, sparatoria in una scuola, 10 morti compreso l’assalitore; Uccide 9 persone e si suicida, strage in una scuola in Canada; Tragedia in Canada: nove morti in una sparatoria in una scuola. Morto il killer; Canada, una donna spara in un liceo e poi si uccide: 10 morti e 27 feriti. Tragedia in Canada: sparatoria a Tumbler Ridge, 10 vittime e numerosi feriti.Un martedì di sangue ha scosso la piccola comunità di Tumbler Ridge, immersa nella naturale bellezza della British Columbia. Quello che doveva essere un pomeriggio tranquillo alla Tumbler Ridge Second ... napolipiu.com Tragedia in Canada: nove morti in una sparatoria in una scuola. Morto il killerA sparare potrebbe essere stata una donna ma la polizia non conferma. Durante la strage sono state ferite anche ventisette persone ... dire.it Tumbler Ridge, Canada. Una sparatoria in un liceo lascia a terra 10 morti compreso l'attentatore. Si sospetta che a uccidere sia stata una donna. Un avviso pubblico inviato ai telefoni cellulari descriveva l'assassino come "una donna con un vestito e capelli ca - facebook.com facebook E’ strage in una scuola del Canada.Almeno 10 morti e una trentina i feriti il bilancio della sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge,nella Columbia Britannica.A fare fuoco una donna che poi si e’ tolta la vita. Il premier Carney “Devastato” da quanto accaduto. x.com

