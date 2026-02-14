Igor Tudor, ex allenatore della Juventus, è diventato ufficialmente il nuovo tecnico del Tottenham dopo aver firmato il contratto. La società londinese ha annunciato la nomina sul proprio sito, specificando che Tudor si occuperà della prima squadra. La decisione arriva dopo l’allontanamento di Frank e rappresenta una sfida importante per l’allenatore, che ha già iniziato a preparare la squadra per le prossime partite.

Milan, cosa c’è dietro il rinnovo di Tomori. Dalla figura di Allegri a quel rischio calcolato, tutti i retroscena sulla firma dell’inglese Calciomercato Milan, Tare pesca in Spagna: doppio baby colpo! Quali giocatori potrebbero sbarcare in Italia Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Adriano sarà a San Siro per Inter Juve: «Qui mi sento a casa perché ho vissuto gioie immense. Un onore essere allo stadio e tifare i nerazzurri!» Lazio, Basic salta il big match con l’Atalanta! La decisione ufficiale su Gila, ecco la lista dei convocati di Sarri Viviano fa causa al Fondo di Fine Carriera: la ricostruzione della vicenda che ha coinvolto l’ex portiere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tudor Tottenham, ora è ufficiale: l’ex Juventus riparte dagli Spurs! «Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata»

Il Tottenham ha scelto Igor Tudor come allenatore ad interim dopo aver esonerato l’ex tecnico.

Il Tottenham ha deciso di sollevare Thomas Frank dall’incarico e ha scelto Tudor come allenatore ad interim fino al termine della stagione, in seguito alla recente sconfitta contro il Manchester United.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Bodø/Glimt 2-2 Tottenham Hotspur | Champions League Highlights

Argomenti discussi: Tutti prendono Tudor per le stesse ragioni per cui poi ne fanno a meno; Clamoroso, Tudor verso il Tottenham! L’ex coppia Juve è pronta a riformarsi; Igor Tudor nuovo allenatore del Tottenham, in Champions potrebbe ritrovare la Juve da avversario; Esonerato 4 mesi fa dalla Juventus, ora lo aspetta la Premier: la nuova avventura di Igor Tudor.

Tottenham, ora è ufficiale: Tudor è il nuovo allenatoreIgor Tudor riparte dal Tottenham dopo la fine dell'esperienza con la Juventus: il croato è il nuovo allenatore degli Spurs ... gianlucadimarzio.com

Clamoroso, Tudor verso il Tottenham! L’ex coppia Juve è pronta a riformarsiIl tecnico croato potrebbe ripartire dagli Spurs, che in campionato soffrono una nuova e preoccupante crisi di risultati ... tuttosport.com

Nonostante l’approdo di Tudor, il Tottenham, ad oggi, a fine stagione vorrebbe nominare uno tra De Zerbi e Pochettino come nuovo allenatore @FabrizioRomano x.com

BUONA FORTUNA MISTER Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham. facebook