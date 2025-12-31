Spalletti Juve aria di rinnovo anticipato | ma a bilancio pesano ancora i contratti di Thiago Motta e Tudor

La Juventus valuta un rinnovo anticipato per Spalletti, mentre i contratti di Thiago Motta e Tudor continuano a incidere sul bilancio del club. La gestione delle risorse e le scelte di mercato sono al centro delle recenti valutazioni societarie, che mirano a rafforzare il progetto sportivo senza trascurare gli aspetti finanziari. La situazione richiede attenzione per un equilibrio tra obiettivi tecnici e sostenibilità economica.

Spalletti Juve, aria di rinnovo anticipato: quanto pesano a bilancio i contratti di Thiago Motta e Tudor, ancora a libro paga dei bianconeri. In casa Juventus si respira un clima di forte fiducia nei confronti di Luciano Spalletti, tanto che la società sta valutando di blindare il tecnico toscano con un rinnovo contrattuale fino al 2028. L'intenzione della dirigenza è quella di superare l'attuale scadenza fissata a giugno 2026 senza attendere l'ufficialità della qualificazione in Champions League, così da lanciare un segnale di stabilità e continuità al progetto tecnico. Il peso dei contratti passati.

Juventus, Spalletti ha già convinto: nuovo contratto per programmare il futuro e convincere Yildiz - In caso di qualificazione alla Champions scatta il rinnovo automatico per Spalletti, ma la Juventus sta pensando di prolungare già ora il contratto fino al 2028: una mossa per blindare Yildiz ... sport.virgilio.it

Juve, via al progetto "Spalletti 2028": si lavora al rinnovo biennale del tecnico - L'allenatore juventino è sotto contratto fino a giugno con prolungamento automatico in caso di qualificazione alla Champions League, ma alla Continassa c'è la volontà di anticipare i tempi per un nuov ... msn.com

Juve, il pagellone 2025: disastro Motta, rinascita Spalletti, incubo Douglas Luiz e luce Yildiz - facebook.com facebook

La #Juve valuta a prescindere il rinnovo di #Spalletti Quando può essere ratificato l'accordo x.com

