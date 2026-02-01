Trump pensa ad un' azione militare contro l' Iran | possibili attacchi aerei

Donald Trump ha dato il via libera al suo team per preparare un’azione militare contro l’Iran. L’obiettivo è lanciare un attacco rapido e mirato, senza rischiare di coinvolgere gli Stati Uniti in una guerra lunga e complicata in Medio Oriente. Le decisioni sono ancora in fase di elaborazione, ma la tensione tra Washington e Teheran resta alta.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incaricato il suo team di elaborare opzioni per un'azione militare rapida contro l'Iran, che sia decisiva senza trascinare gli Stati Uniti in una guerra prolungata in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal rilanciato dai media internazionali. Secondo le fonti del quotidiano, Trump si aspetta scenari di attacchi che potrebbero infliggere danni tangibili al regime iraniano tali da costringere Teheran a fare concessioni: ciò riguarda principalmente l'accettazione delle richieste di Washington in merito al suo programma nucleare, nonché il rilascio di oppositori politici e dissidenti.

