Truffe finti incidenti e violenza su anziani | un arresto a Padova

A Padova, un uomo è finito in manette perché avrebbe preso di mira anziani con truffe, false telefonate di incidenti e atti di violenza. I Carabinieri della stazione di Prato della Valle hanno arrestato il sospettato, accusato di aver tentato di rapinare e estorcere denaro a persone di età avanzata. Durante le indagini, sono stati raccolti diversi indizi che collegano l’uomo a questi episodi.

A Mestrino, infine, il colpo è andato a segno: la vittima è stata costretta a consegnare 800 euro in contanti e a saldare un conto di circa 500 euro per la spesa dell'indagato presso un supermercato locale. L'arresto è stato reso possibile grazie ai riscontri ottenuti tramite i riconoscimenti fotografici effettuati dalle vittime, l'analisi dei referti medici e l'individuazione del veicolo utilizzato per i reati. L'uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione e trasferito alla Casa Circondariale di Padova Due Palazzi.

Un'operazione antimafia ha sgominato una vasta organizzazione criminale specializzata in truffe agli anziani, con ramificazioni anche nel territorio casertano.

Arezzo, un'87enne è stata vittima di una truffa ai danni di anziani, orchestrata da falsi carabinieri.

