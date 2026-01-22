Arezzo, un'87enne è stata vittima di una truffa ai danni di anziani, orchestrata da falsi carabinieri. La donna è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per il nipote, chiedendo un pagamento urgente di circa 5.000 euro per contravvenzioni inesistenti. L’intervento delle forze dell'ordine ha portato all’arresto di due persone coinvolte.

AREZZO – La polizia ha arrestato in flagranza di reato due uomini della provincia di Napoli con l’accusa di truffa ai danni di una 87enne residente nel centro storico di Arezzo. La vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era finto il nipote, sostenendo di dover pagare con urgenza alcune contravvenzioni per un importo di circa 5.000 euro per evitare l’arresto. Quando la donna aveva proposto di recarsi alle Poste per effettuare un prelievo, l’interlocutore l’aveva convinta a non uscire di casa, spiegando che non ci sarebbe stato tempo e che i carabinieri sarebbero passati a ritirare quanto disponibile. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo, truffe agli anziani: 87enne derubata da finti carabinieri, due arresti

Truffe agli anziani, colpo alla banda: 17 arresti. Telefonate a raffica e finti incidentiUn'operazione antimafia ha sgominato una vasta organizzazione criminale specializzata in truffe agli anziani, con ramificazioni anche nel territorio casertano.

Leggi anche: Prato, truffe agli anziani: falso incidente, 78enne raggirata nel parcheggio del supermercato. Due arresti

