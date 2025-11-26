ABBONATI A DAYITALIANEWS Le accuse: peculato e rimborsi gonfiati. La Guardia di Finanza ha disposto il sequestro di beni per circa 2,5 milioni di euro nei confronti dell’ex rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, indagato per plurimi reati di peculato. Il provvedimento comprende un decreto del gip da 1,6 milioni di euro e un ulteriore sequestro d’urgenza della Procura per 860mila euro. Secondo le indagini condotte dal Nucleo PEF delle Fiamme Gialle, sarebbe emerso un complesso sistema di appropriazione indebita: l’ex rettore, in qualità di pubblico ufficiale e responsabile scientifico di vari progetti di ricerca assegnati al Dipartimento ChiBioFaram, avrebbe utilizzato documentazione contabile falsa, gonfiata o non pertinente per ottenere indebitamente fondi destinati a ricerche svolte tra il 2019 e il 2023. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sequestrati beni per 2,5 milioni all’ex rettore di Messina