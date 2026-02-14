Trovati due coltelli a serramanico in un liceo scientifico di Milano
Giovedì pomeriggio, un collaboratore scolastico ha scoperto due coltelli a serramanico nel bagno degli uomini del liceo scientifico Vittorio Veneto a Milano. La scoperta è avvenuta nel tentativo di controllare un'area poco frequentata dell'edificio, dove ha notato alcuni oggetti sospetti nascosti tra i lavandini.
Le lame sono ad apertura manuale, nere e in acciaio, da 6 centimetri. Indaga la polizia Giovedì pomeriggio, al piano terra del liceo scientifico Vittorio Veneto, un collaboratore scolastico trova due coltelli a serramanico in un bagno maschile. Erano appoggiati uno sull'altro vicino a un vaso alla turca. L'uomo stava pulendo i servizi. La mattina successiva la segnalazione arriva alla preside Mariarosaria Arena, secondo quanto riportato da Il Giorno. La dirigente chiama il 112. Interviene una volante del commissariato Bonola. Gli agenti raccolgono testimonianze e acquisiscono i coltelli. Le lame sono ad apertura manuale, nere e in acciaio.
