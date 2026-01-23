Trovati due coltelli nel bagno della scuola

Nella scuola tecnica “Alessandro Volta” di Aversa sono stati rinvenuti due coltelli nel bagno. L’episodio si è verificato recentemente e sta attirando l’attenzione delle autorità scolastiche e delle forze dell’ordine. La scuola sta adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza degli studenti e del personale. La vicenda sarà oggetto di ulteriori approfondimenti per chiarire le circostanze del ritrovamento.

Due coltelli trovati nel bagno della scuola. Succede all'istituto Tecnico Industriale "Alessandro Volta" di Aversa.A riferirlo l'edizione odierna de Il Mattino che racconta del rinvenimento da parte del personale scolastico di un coltello e un rasoio occultati nella cassetta dello sciacquone di.

