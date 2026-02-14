Troppo complessa La F1 ora cambi

La Formula 1 cambia perché la gara di Melbourne ha mostrato che il metodo attuale è troppo complicato. Durante l’evento, molti piloti e team hanno espresso la necessità di semplificare le regole per rendere le corse più emozionanti e comprensibili. I tifosi, che seguono ogni gara con passione, sperano in un nuovo approccio che favorisca la competitività e la chiarezza.

Sulla gara di Melbourne che apre la stagione e su tutte le altre che verranno mi limito a condividere la speranza di tutti i nostri tifosi. Sono uno di loro, non ho dubbi sull'impegno di Leclerc e Hamilton, degli ingegneri e dei meccanici. Poi, come sempre, la risposta arriverà dalla pista, dai cronometri. Lui c'è sempre stato. Nel senso che Piero Ferrari, nato nel 1945, aveva cinque anni quando la Formula Uno diventò l'icona dell'automobilismo planetario. Era, appunto, il 1950. Il primo titolo iridato fu vinto da Nino Farina, al volante di una Alfa Romeo. "Di sicuro mio padre non ne fu entusiasta, viveva con passione le lotte contro il Biscione e la Maserati – ricorda il figlio del Drake, oggi vicepresidente della azienda di Maranello –.