Volley | Dhelios Reggio Calabria ko in casa la salvezza ora è una sfida complessa Catanzaro vince 3-0

La Dhelios Reggio Calabria perde in casa contro l’Altaflex Catanzaro con un netto 3-0. La squadra di casa fatica a reagire e ora la strada verso la salvezza si fa più complicata. I giocatori di Reggio Calabria devono subito trovare le energie per rialzarsi, mentre gli avversari di Catanzaro continuano a mantenere alta la loro corsa in classifica.

La Dhelios Reggio Calabria ha subito una battuta d’arresto significativa nel proprio cammino nel campionato di volley, cedendo il passo all’Altaflex Catanzaro nel match casalingo disputato al Palaboccioni. Una sconfitta che, sebbene non sancisca matematicamente l’esclusione dalla lotta per posizioni più nobili, proietta la formazione reggina verso una fase finale di stagione incentrata sulla conquista del miglior piazzamento possibile per l’accesso ai PlayOut e, successivamente, sulla cruciale battaglia per la salvezza. L’incontro, giocato l’8 febbraio 2026, ha visto i catanzaresi imporsi con un risultato che riflette la loro solidità e determinazione, lasciando i padroni di casa a fronteggiare una realtà sempre più complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

