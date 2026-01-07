Crans-Montana lo struggente omaggio della famiglia di Achille Barosi sulle note di Achille Lauro – Il video

Il video mostra l’omaggio della famiglia di Achille Barosi, il giovane scomparso a Capodanno a Crans-Montana, sulle note di Achille Lauro. Un momento di grande emozione durante il suo funerale, che ha coinvolto amici e familiari nel ricordo di un ragazzo di 16 anni. Un tributo sobrio che rende omaggio alla memoria di Achille, sottolineando l’importanza di condividere e ricordare le persone care.

Grande commozione al funerale di Achille Barosi, lo studente sedicenne milanese vittima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera. Sul sagrato dell’abbazia di Sant’Ambrogio, dando l’ultimo saluto al giovane, la madre e gli amici hanno omaggiato la sua memoria cantando sulle note di ‘Perdutamente’ di Achille Lauro. La bara bianca dello studente ha lasciato l’abbazia tra due ali di folla, seguita dai genitori e gli amici, tra cui Edoardo che era con Achille la sera dell’incendio al locale ‘Le Constellation’ e si è salvato dal rogo che ha causato la morte di 40 morti e oltre cento feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

