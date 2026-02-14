Atti dolosi sull' Alta velocità treni soppressi e con ritardi fino a 140 minuti Salvini | Azioni criminali

Due atti vandalici sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze hanno causato la sospensione di diversi treni, con ritardi fino a 140 minuti. Salvini ha definito le azioni “criminali” e ha chiesto interventi immediati. Questa mattina, i treni sono stati soppressi o hanno subito forti ritardi, e le autorità stanno cercando di identificare i responsabili. Un altro episodio sospetto viene attentamente verificato.

La circolazione ferroviaria sull’ Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata da questa mattina a causa di due atti dolosi, mentre un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo rende noto Fs, spiegando che sono in corso i rilievi dell’autorità giudiziaria; solo al termine sarà possibile consentire ai tecnici di Rfi di intervenire per il ripristino completo dell’infrastruttura. Sulla linea Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico. I tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli che contengono i cavi deputati alla gestione della circolazione dei treni, con la bruciatura degli stessi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Due atti vandalici contro le linee ad Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze hanno causato ritardi superiori a 90 minuti ai treni.

I treni dell’Alta Velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze rallentano fino a 90 minuti a causa di due atti dolosi scoperti questa mattina.

