Un guasto tecnico alla linea ferroviaria ha causato forti ritardi ai treni ad Alta Velocità vicino a Firenze, lasciando molti passeggeri bloccati in stazione. Le interferenze hanno coinvolto anche alcuni treni provenienti da Roma e Milano, creando disagi e cancellazioni. La situazione rimane critica e molti viaggiatori devono attendere ancora ore per riprendere il viaggio.

Firenze, 14 febbraio 2026 – Ritardi fino a due ore alla stazione di Santa Maria Novella per i treni ad Alta Velocità. E’ l’effetto di alcuni danneggiamenti che sono stati fatti intenzionalmente sulla linea Roma Firenze nelle ultime ore. E che hanno portato a notevoli rallentamenti che hanno coinvolto diversi convogli. La situazione viene seguita costantemente da Trenitalia, anche con aggiornamenti online. Molti convogli interessati. Ma i disagi per i passeggeri sono stati notevoli. Alle 15 la situazione restava difficile, con il tabellone della stazione di Santa Maria Novella che segnalava oltre cento minuti di ritardo per la partenza di un Frecciarossa e due Italo diretti a Venezia, Porta Nuova e Brescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, intorno a Firenze ancora pesanti ritardi per l’Alta Velocità. Ore difficili per i viaggiatori

Il 18 gennaio 2026, la circolazione ferroviaria a Firenze Campo di Marte è stata temporaneamente sospesa a causa di un incidente non mortale.

Un incidente sui binari a Chiusi ha causato la sospensione temporanea della linea alta velocità Roma-Firenze, provocando ritardi fino a 2 ore e disagi ai passeggeri.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

TRENI IN RITARDO A FIRENZE… ma… #florence #firenze #treno #ritardo #delay

Argomenti discussi: Intervento delle forze dell'ordine: maxi ritardi per i treni / FOTO; Treni, nuovi binari sulla linea Firenze-Pisa. Modifiche alla circolazione: ecco quando; Firenze, continuano i lavori al Ponte al Pino: a luglio treni interrotti, come cambia la viabilità; RFI e TRENITALIA, LINEA FIRENZE – PISA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

Treni, intorno a Firenze ancora pesanti ritardi per l’Alta Velocità. Ore difficili per i viaggiatoriCi sarebbero stati dei danneggiamenti sulla linea che hanno fatto scattare gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Situazione seguita costantemente da Trenitalia. Cancellato il Prato-Roma Termini ... lanazione.it

Ci sono ritardi sui treni ad alta velocità per alcuni danni alle linee tra Roma, Napoli e FirenzeLa circolazione dei treni ad alta velocità sta subendo ritardi fino a un’ora e mezza a causa di danni sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze, che secondo il gruppo Ferrovie dello Stato sarebbero dovut ... ilpost.it

Ritardi fino a 120 minuti sulla rete Alta Velocità, treni cancellati e disagi. È un'altra giornata di passione per la circolazione ferroviaria dopo danneggiamenti sulla rete che si sospetta siano dolosi. "Atti criminali contro i lavoratori e l'Italia", reagisce il ministro Sal facebook

Ci sono ancora problemi sulle linee dell’alta velocità x.com