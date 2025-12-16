Treni alta velocità Roma-Firenze | cadavere sui binari a Chiusi circolazione in tilt Ritardi fino a 2 ore

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sui binari a Chiusi ha causato la sospensione temporanea della linea alta velocità Roma-Firenze, provocando ritardi fino a 2 ore e disagi ai passeggeri. La circolazione è stata interrotta dalle 9.30 alle 11.40 per permettere l'intervento delle autorità giudiziarie.

treni alta velocit224 roma firenze cadavere sui binari a chiusi circolazione in tilt ritardi fino a 2 ore

© Firenzepost.it - Treni, alta velocità Roma-Firenze: cadavere sui binari a Chiusi, circolazione in tilt. Ritardi fino a 2 ore

La linea è stata chiusa dalle 9.30 e riaperta alle 11.40 per consentire l'intervento dell'autorità giuduziaria L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

treni alta velocit224 romaTreni, ritardi fino a 90 minuti su linea Alta Velocità per cadavere sui binari - I treni dell'Alta Velocità stanno subendo ritardi fino a 90 minuti a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena. msn.com

treni alta velocit224 romaAlta Velocità, cadavere sui binari nel Senese: bloccata la linea Roma-Firenze. Ritardi fino a 90 minuti - A causa del ritrovamento di un cadavere sulla ferrovia a Chiusi, in provincia di Siena, la linea ad Alta Velocità è bloccata per le operazioni della polizia giudiziaria e i ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.