Treni alta velocità Roma-Firenze | cadavere sui binari a Chiusi circolazione in tilt Ritardi fino a 2 ore

Un incidente sui binari a Chiusi ha causato la sospensione temporanea della linea alta velocità Roma-Firenze, provocando ritardi fino a 2 ore e disagi ai passeggeri. La circolazione è stata interrotta dalle 9.30 alle 11.40 per permettere l'intervento delle autorità giudiziarie.

