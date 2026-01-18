Il 18 gennaio 2026, la circolazione ferroviaria a Firenze Campo di Marte è stata temporaneamente sospesa a causa di un incidente non mortale. La situazione ha causato ritardi fino a due ore sui treni ad alta velocità, evidenziando le criticità legate agli investimenti sui binari e all’affidabilità del servizio ferroviario nella zona.

Firenze, 18 gennaio 2026 – Caos treni nella serata di domenica 18 gennaio. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa (poi ripristinata) in seguito all’investimento non mortale di una persona a Firenze Campo di Marte. L’episodio ha avuto ripercussioni sulla rete, causando ritardi e rallentamenti a catena. Tecnici e forze dell’ordine sono intervenuti per consentire le verifiche necessarie e ripristinare la sicurezza della linea. Gli aggiornamenti di Trenitalia. Secondo quanto riportato sul sito di Trenitalia, lo stop e i disagi hanno riguardato treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, investimento sui binari a Firenze Campo di Marte: Alta Velocità, ritardi fino a 2 ore

Treni, alta velocità Roma-Firenze: cadavere sui binari a Chiusi, circolazione in tilt. Ritardi fino a 2 ore

Un incidente sui binari a Chiusi ha causato la sospensione temporanea della linea alta velocità Roma-Firenze, provocando ritardi fino a 2 ore e disagi ai passeggeri. La circolazione è stata interrotta dalle 9.30 alle 11.40 per permettere l'intervento delle autorità giudiziarie.

Cadavere sui binari: ritardi fino a 120 minuti sui treni alta velocità Roma-Firenze

Mattinata di disagi sulla linea alta velocità Roma-Firenze a causa del rinvenimento di un cadavere nei pressi dei binari. La circolazione è stata sospesa a Chiusi (Siena), con conseguenti ritardi fino a 120 minuti per i treni, causando disagi ai passeggeri in viaggio tra le due città.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Investimento sui binari: caos treni, tra cancellazioni e ritardi x.com

***#Aggiornamento: la circolazione dei treni è ripresa. Interruzione ferroviaria per investimento a Reggio dalle 6 alle 9 di oggi 17/1: da Reggio a Rubiera dovrebbero essere già attivi 8 bus sostitutivi, da Modena hanno messo un "trenino" per la tratta Modena - - facebook.com facebook