Due persone hanno sabotato i binari questa mattina, causando il rallentamento dei treni tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze. Il gesto ha provocato ritardi e disagi per i pendolari che viaggiano su queste tratte. La polizia sta indagando sugli atti, considerati criminali, che hanno interrotto il normale traffico ferroviario.

Da questa mattina la circolazione ferroviaria, sulle linee dell’alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo segnala Fs spiegando che sulla linea che collega la capitale al capoluogo campano, la sala operativa di RFI ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico; i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la loro bruciatura. Mentre sull’alta velocità Roma-Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sabotaggi sull’alta velocità, Roma-Napoli e Roma-Firenze rallentate. Salvini: “Atti criminali” – La diretta

Due atti dolosi hanno causato il rallentamento dei treni ad alta velocità tra Roma e Napoli, e Roma e Firenze, a partire da questa mattina.

Da questa mattina, due atti criminali hanno provocato rallentamenti e ritardi sui treni ad alta velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze.

