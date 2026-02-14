Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze rallentata Rfi | Due atti dolosi Salvini | Azioni criminali nessuno minimizzi

Due atti dolosi hanno causato il rallentamento dei treni ad alta velocità tra Roma e Napoli, e Roma e Firenze, a partire da questa mattina. Rfi ha confermato che i danni sono stati provocati intenzionalmente e ha già avviato le indagini. Matteo Salvini ha commentato la situazione, definendo gli episodi come azioni criminali e invitando a non minimizzare quanto accaduto. Sul tratto Roma-Napoli, alcuni binari sono stati danneggiati con chiodi e pietre, mentre sulla linea Roma-Firenze sono state trovate tracce di sabotaggi lungo i binari.

Da questa mattina 14 febbraio la circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo fa sapere Fs. Nel dettaglio, sulla linea Av Roma-Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un'anomalia fra Salone e Labico, provincia di Roma, e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni: durante il controllo sono risultati bruciati. Poi, sulla linea Av Roma-Firenze, a causa di un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Un gruppo di sconosciuti ha messo dei dispositivi esplosivi lungo le linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, causando il ritardo dei treni.

