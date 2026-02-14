Tre Ponti cantiere fermo un altro mese e almeno sette per finire i lavori Salvetti | Chiedere danni alla Regione? Ci ha dato 110 milioni di euro

Il cantiere di Tre Ponti rimane fermo da un mese, e ci vorranno almeno altri sette mesi per completare i lavori, a causa della mancanza di un nuovo appaltatore. Salvetti commenta che, se si riuscirà a trovare una ditta già coinvolta nel raggruppamento temporaneo di imprese, i tempi potrebbero ridursi, evitando di bandire una nuova gara. Nel frattempo, i lavori sono ancora sospesi, lasciando il sito in uno stato di stallo.

La discussione in Quarta commissione sullo stato dei lavori alla foce del Rio Ardenza. Il sindaco: "Su cento cantieri aperti, può capitare che tre o quattro abbiano problemi" Un mese per riaprire il cantiere e almeno sei o sette per finire i lavori. Il tutto nella migliore delle ipotesi, ovvero se si riuscirà ad affidare l'appalto a un'altra ditta già presente nel raggruppamento temporaneo di imprese senza quindi dover procedere a una nuova gara. Per la realizzazione del nuovo ponte alla foce del Rio Ardenza, si intende, in sostituzione di quelli che un tempo erano i Tre Ponti, poi diventati cinque e destinati a diventarne uno soltanto.🔗 Leggi su Livornotoday.it

