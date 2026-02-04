Ciclone Harry la Regione stanzia tre milioni di euro per danni a imbarcazioni e acquacoltura

La Regione Siciliana ha deciso di mettere a disposizione tre milioni di euro per aiutare le imprese del settore ittico colpite dal ciclone Harry. Il denaro servirà a risarcire le imbarcazioni danneggiate e le attività di acquacoltura, che hanno subito danni pesanti a causa della tempesta. L’assessorato dell’Agricoltura ha pubblicato un avviso per distribuire i fondi e sostenere le aziende in difficoltà.

La Regione Siciliana stanzia tre milioni di euro per risarcire le imprese ittiche colpite dal ciclone Harry attraverso un avviso pubblicato dal dipartimento della Pesca mediterranea dell'assessorato dell'Agricoltura. I fondi saranno destinati alle attività che hanno subito danni materiali a.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Ciclone Harry Ciclone Harry, tre milioni per imbarcazioni e acquacoltura. Sammartino: "Sostegno alle imprese colpite" Ciclone Harry, dalla Regione Siciliana 3 milioni di euro per pesca e acquacoltura Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ciclone Harry Argomenti discussi: Avviso pubblico Contributi straordinari per danni causati dal Ciclone Harry; RACCOLTA FONDI EMERGENZA CICLONE HARRY: ECCO l’IBAN DA UTILIZZARE; Ciclone Harry, dalla Regione arrivano i primi aiuti: pronto un bando, ecco chi potrà fare domanda; Ciclone Harry, la Regione approva bando ristori per le aziende danneggiate. Ciclone Harry: oltre 2 miliardi di danni e rischio calo del Pil per Sicilia, Calabria e SardegnaPALERMO - Il mare si è preso tutto: la spiaggia, le case, i lidi balneari, le strade. E rischia di prendersi anche la speranza. Perché il disastro è sotto ... msn.com Via al piano di emergenza di 33 milioni per i 119 comuni calabresi colpiti dal ciclone HarryLa Protezione civile ha deliberato il programma degli aiuti per le zone devastate dal maltempo. Occhiuto nominato commissario, una piattaforma web gestirà gli interventi ... rainews.it ACIREALE, CICLONE HARRY: SOPRALLUOGO NEI PORTI DEI CINQUE BORGHI MARINARI Questa mattina il Genio Civile, insieme alla Struttura territoriale Ambiente, all’Ufficio locale marittimo e al Comune di Acireale, ha effettuato sopralluoghi nei borghi - facebook.com facebook Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.