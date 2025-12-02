Cantiere fermo alla Rsd di Piario Regione incalza l’Ats Bertolaso | Sei mesi per i lavori

Piario. La struttura è chiusa da più di 4 mesi, in attesa della ripresa dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei locali interni. Nonostante gli annunci, il cantiere alla Residenza Sociosanitaria per Disabili (Rsd) di Piario non è ancora ripartito e ad oggi manca ancora sia una data certa di avvio delle operazioni come un cronoprogramma definito. I ritardi stanno generando preoccupazioni nelle famiglie degli ospiti e nei dipendenti, dal 17 giugno temporaneamente spostati a Bergamo, a più di 35 chilometri di distanza, nella casa di riposo Santa Maria Ausiliatrice in un padiglione di Fondazione Carisma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it