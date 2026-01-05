Neve e gelo piombano sull’Italia Scatta il piano d’emergenza delle Ferrovie per non paralizzare la circolazione dei treni

A causa di nevicate e temperature rigide, le Ferrovie italiane hanno attivato il Piano Neve e Gelo per garantire la regolare circolazione dei treni. Questo intervento, operativo su tutta l’infrastruttura, mira a prevenire e gestire eventuali criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse, assicurando la continuità del servizio ferroviario su tutto il territorio nazionale.

Roma, 5 gennaio 2026 – È attivo su tutta l'infrastruttura il Piano Neve e Gelo di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per gestire in modo efficace eventuali criticità legate a neve, gelo e ghiaccio sulla rete ferroviaria nazionale, garantendo la continuità del servizio. A comunicarlo è una nota di Fs. Il Piano entra in azione sulla base dei bollettini meteo e degli avvisi di Avverse Condizioni Meteo diramati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle strutture territoriali competenti e si articola in un sistema di fasi operative progressive, pensate per adeguare tempestivamente l'organizzazione della rete all'intensità degli eventi atmosferici.

