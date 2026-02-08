Sabotaggi alle ferrovie il Mit | Chiederemo danni ai responsabili
Il Ministero delle Infrastrutture annuncia che chiederà danni ai responsabili dei sabotaggi alle ferrovie avvenuti ieri. Le linee ferroviarie sono state danneggiate, causando disagi e ritardi. Ora si pensa anche a riparare i danni economici, con l’obiettivo di recuperare le spese sostenute per ripristinare i treni e le infrastrutture danneggiate.
I sabotaggi alle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri finiscono ora anche sul piano delle responsabilità economiche. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti annunciato che, una volta individuati i responsabili, chiederà il risarcimento dei danni milionari causati dai gravi disservizi alla rete ferroviaria nazionale. In una nota diffusa dopo i disagi registrati su numerose tratte, il Mit sottolinea che l’episodio — per il quale è stata aperta un’inchiesta con l’ipotesi di terrorismo — ha provocato ritardi e cancellazioni, colpendo migliaia di passeggeri e mettendo in difficoltà un nodo strategico del sistema ferroviario italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Ferrovie Sabotaggi
Le responsabilità dei servizi segreti russi nei sabotaggi alle ferrovie polaccahe
Ucraina-Russia, missili e droni su Kiev nella notte: feriti e danni alle ferrovie
Ultime notizie su Ferrovie Sabotaggi
Argomenti discussi: Sabotaggi sulle ferrovie; Treni in tilt, Salvini: Attentato; Olimpiadi, l’ombra del sabotaggio: cavi danneggiati e treni in tilt. La procura: È un atto di terrorismo; Non solo Bologna: 3 danneggiamenti sulle linee ferroviarie. Salvini: Un attentato.
Come in Francia nel 2024. Sabotaggi alle linee ferroviarie, indagini in corsoGli atti di sabotaggio che ieri hanno colpito la tratta mista Ancona-Rimini all’alba e, tre ore dopo, il bivio Navile di Castel Maggiore, nel nodo di Bologna, richiamano da vicino la strategia vista i ... msn.com
Attacco contro i Giochi: sabotaggi coordinati alle ferrovie, ritardi e cancellazioni in tutt’ItaliaSabotaggi coordinati alle ferrovie, ritardi e cancellazioni in tutt’Italia. Si indaga per terrorismo, pista anarco-insurrezionalista. Ma non c’è rivendicazione. Attentati simili avevano colpito Parigi ... ilrestodelcarlino.it
Tranciati i cavi delle ferrovie, iIpotesi sabotaggio sui Giochi x.com
Sabotaggi alla rete ferroviaria tra Pesaro e Bologna: disagi alla circolazione dei treni Ferrovie dello Stato comunica che nella mattinata sono stati riscontrati gravi danni all’infrastruttura ferroviaria riconducibili ad azioni di sabotaggio, con pesanti ripercussi facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.