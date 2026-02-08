Sabotaggi alle ferrovie il Mit | Chiederemo danni ai responsabili

Il Ministero delle Infrastrutture annuncia che chiederà danni ai responsabili dei sabotaggi alle ferrovie avvenuti ieri. Le linee ferroviarie sono state danneggiate, causando disagi e ritardi. Ora si pensa anche a riparare i danni economici, con l’obiettivo di recuperare le spese sostenute per ripristinare i treni e le infrastrutture danneggiate.

I sabotaggi alle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri finiscono ora anche sul piano delle responsabilità economiche. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti annunciato che, una volta individuati i responsabili, chiederà il risarcimento dei danni milionari causati dai gravi disservizi alla rete ferroviaria nazionale. In una nota diffusa dopo i disagi registrati su numerose tratte, il Mit sottolinea che l’episodio — per il quale è stata aperta un’inchiesta con l’ipotesi di terrorismo — ha provocato ritardi e cancellazioni, colpendo migliaia di passeggeri e mettendo in difficoltà un nodo strategico del sistema ferroviario italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

