Trasporti ritardi fino a 120 minuti sull’Alta velocità Napoli-Roma

Un guasto all’infrastruttura ha causato ritardi fino a due ore sui treni Alta Velocità tra Napoli e Roma. La circolazione sulla linea è rallentata vicino a Salone, dove le forze dell’ordine stanno lavorando per verificare quanto accaduto, dopo che ignoti hanno danneggiato i binari durante la notte. I passeggeri devono fare i conti con ritardi e spostamenti modificati.

Sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli, la circolazione ferroviaria è rallentata nei pressi di Salone per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito del danneggiamento dell'infrastruttura da parte di ignoti. Lo si legge sul sito di Rfi, in cui si precisa che è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi. I treni Alta Velocità registrano ritardi fino a 120 minuti. Alcuni treni sono cancellati o limitati nel percorso.