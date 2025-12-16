Cadavere sui binari | ritardi fino a 120 minuti sui treni alta velocità Roma-Firenze
Mattinata di disagi sulla linea alta velocità Roma-Firenze a causa del rinvenimento di un cadavere nei pressi dei binari. La circolazione è stata sospesa a Chiusi (Siena), con conseguenti ritardi fino a 120 minuti per i treni, causando disagi ai passeggeri in viaggio tra le due città.
Mattinata di disagi per chi viaggia in treno. La linea Roma-Firenze alta velocità, in precedenza sospesa a Chiusi (Siena)per il rinvenimento di un cadavere, è fortemente rallentata dalla mattinata di martedì 16 dicembre. Una situazione, questa, che sta comportando ritardi fino a 120 minuti.Come. Romatoday.it
CADAVERE SUI BINARI A MESTRINO: RITARDI FINO A 150 MINUTI E TRENI DIROTTATI per TREVISO
Treni, ritardi fino a 90 minuti su linea Alta Velocità per cadavere sui binari - I treni dell'Alta Velocità stanno subendo ritardi fino a 90 minuti a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena. msn.com
Treni, cadavere sui binari. Circolazione ripresa, ritardi fino a 120 minuti - I trasporti ferroviari erano stati interrotti intorno alle 9. avvenire.it
Riportano i giornali: "Paura nella stazione di Fontivegge. Il cadavere è stato ritrovato vicino al binario 2. Lo hanno coperto con un telo bianco". - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.