Trasporti | Tidei Iv Lazio con riorganizzazione Tpl disagi per cittadini Regione intervenga

Negli ultimi giorni, molti sindaci e amministratori locali hanno manifestato preoccupazioni riguardo alla recente riorganizzazione del trasporto pubblico locale in Lazio, avviata dalla Regione. Tidei (Iv Lazio) evidenzia i disagi causati ai cittadini e chiede un intervento tempestivo per garantire un servizio più efficiente e accessibile a tutti. La questione rimane centrale per assicurare mobilità e servizi essenziali nelle comunità interessate.

In queste ultime settimane, ho ricevuto un numero considerevole di segnalazioni da parte di sindaci e amministratori locali, tutti estremamente preoccupati per la riorganizzazione del trasporto pubblico locale che è stata avviata dalla Regione Lazio. Questa riorganizzazione, sebbene presenti obiettivi dichiarati, appare essere stata realizzata senza un reale e adeguato coinvolgimento dei territori e di coloro che quotidianamente sono responsabili di garantire servizi essenziali ai cittadini. Questa palese disorganizzazione ha portato a una situazione inaccettabile: intere aree risultano oggi di fatto escluse dal servizio di trasporto pubblico locale, con conseguenze gravi per migliaia di cittadini.

