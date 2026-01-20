Acampora (Pd) invita il Comune a richiedere un tavolo al Mimit per affrontare la vertenza Trasnova-Stellantis. Lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, con il suo importante indotto, è fondamentale per l’area metropolitana di Napoli, la Campania e il Sud. È importante promuovere un confronto istituzionale per tutelare questo patrimonio industriale e garantire il futuro del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “Lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, con il suo vasto indotto, rappresenta un bene essenziale per l’area metropolitana di Napoli, per la Campania e per il Sud, un bene che va difeso con una mobilitazione a tutti i livelli”. Lo sottolinea, in una nota, Gennaro Acampora, capogruppo dem nel consiglio Comunale di Napoli. “Per questo, attraverso la presentazione di un ordine del giorno firmato dal gruppo consiliare Partito Democratico che ho l’onore di guidare, si chiede al sindaco Manfredi e la Giunta del Comune capoluogo di attivarsi per un tavolo di confronto presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, coinvolgendo anche la Regione Campania, sia per verificare la possibilità di una proroga della commessa Stellantis, sia per individuare nuove opportunità di business per superare questa dipendenza, che grava sul futuro di decine di lavoratori”, spiega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acampora (Pd): “Comune chieda tavolo al Mimit sulla vertenza Trasnova-Stellantis”

Leggi anche: Vertenza Beko, tavolo al Mimit. Consoli: «Monitoraggio attento, piano di investimenti certo e tutela delle produzioni locali»

Leggi anche: Pieno sostegno ai lavoratori Sir: via al tavolo in prefettura sulla vertenza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ex Whirlpool: Acampora (Pd), il Governo riconfermi subito la cig - Il Governo Meloni smetta di speculare sul Sud, dimostri coi fatti e non con la propaganda di tenere al futuro industriale del Mezzogiorno, raccolga l'appello lanciato in queste ore dai lavoratori del ... ansa.it

19 gennaio 2026, lato MANN su S.Teresa degli Scalzi Da mesi perdura questa situazione indecorosa, sia per la persona che ci "vive" che per il monumento. Municipalità 3 - Stella, S. Carlo all'Arena - Comune di Napoli Comune di Napoli Museo Archeolo facebook