Trasferte vietate tifosi in protesta e delusi | Il Napoli ci ha abbandonati!

Il divieto di trasferte deciso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha scatenato l’indignazione dei tifosi del Napoli, che si sono radunati in strada gridando “Il Napoli ci ha abbandonati!” Non possono seguire la squadra lontano da casa, e questa limitazione ha portato molti a sentirsi lasciati soli, soprattutto in vista delle prossime partite importanti. Alcuni sostenitori hanno anche organizzato proteste davanti allo stadio, esprimendo tutta la loro frustrazione.

Cresce la rabbia dei tifosi del Napoli, che dopo il decreto del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi non potranno accedere alle trasferte per i residenti in Campania fino a fine stagione. La chiusura totale del settore ospiti, però, non ha smosso la società, scatenando i tifosi partenopei. La rabbia dei tifosi azzurri. A protestare sul tema trasferte, è intervenuto Maurizio Criscitelli, presidente del Napoli Club Bologna, intervenuto a Un Calcio alla Radio su Radio Napoli Centrale: "Piantedosi chiude il settore ospiti del Napoli e vieta la vendita dei biglietti ai residenti in Campania, come per Napoli-Roma.