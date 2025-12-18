Trasferte vietate la protesta degli ultras del Napoli | Chiediamo il cambio di residenza

Gli ultras del Napoli manifestano il loro disappunto con un volantino: trasferte vietate, residenza in Campania non più un requisito. La protesta nasce dalla frustrazione di chi desidera sostenere la squadra senza limitazioni, chiedendo un cambio di residenza e maggiore libertà di movimento. È un grido di rabbia e speranza, che mette in luce le difficoltà di una tifoseria appassionata e desiderosa di vicinanza alla propria squadra.

«Se sei stanco delle trasferte vietate ai residenti in Campania?è tutto scritto sul volantino!» questa la protesta di una parte della tifoseria napoletana per via. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

