Trasferte vietate la protesta degli ultras del Napoli | Chiediamo il cambio di residenza

Gli ultras del Napoli manifestano il loro disappunto con un volantino: trasferte vietate, residenza in Campania non più un requisito. La protesta nasce dalla frustrazione di chi desidera sostenere la squadra senza limitazioni, chiedendo un cambio di residenza e maggiore libertà di movimento. È un grido di rabbia e speranza, che mette in luce le difficoltà di una tifoseria appassionata e desiderosa di vicinanza alla propria squadra.

Trasferte vietate ai tifosi del Pisa, il sindaco Conti: “Provvedimento punitivo sproporzionato” - Pisa, 23 ottobre 2025 – Trasferte vietate per tre mesi ai tifosi del Pisa dopo gli scontri avvenuti in via Piave con gli ultras dell’Hellas Verona. lanazione.it

Casms, stretta sugli ultras: tre trasferte vietate ai tifosi del Napoli, una ad altri tre club - E' quanto ha suggerito il Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) del Viminale alle autorità di ... m.tuttomercatoweb.com

Trasferte vietate, visioni condivise torna la rubrica "In gradinata" condotta da Gianluca Testa Tra birre, sciarpe appese al televisore, amici "allenatori" e commenti goliardici, la partita vista nel salotto di casa diventa epica quasi quanto un Mondiale. Anche la lett - facebook.com facebook

