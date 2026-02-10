Napoli-Como i tifosi | Torti arbitrali e trasferte vietate non parla il presidente?

La protesta dei tifosi del Napoli si fa sempre più forte. Dopo le decisioni dell’arbitro e le trasferte vietate, i supporter chiedono risposte e si scagliano contro la Lega Calcio. Non si placano le critiche al presidente e alle scelte prese finora. La tensione cresce, e i tifosi sono pronti a far sentire la loro voce.

Cresce la protesta dei tifosi del Napoli nei confronti della Lega Calcio. Probabilmente anche in seguito alla puntata di oggi di Open Var dove è stato detto che il rigore concesso al Napoli contro il Genoa non fosse da assegnare, la Curva A Napoli torna su temi già affrontati dal tifo azzurro: mercato bloccato, trasferte vietate e torti arbitrali. Prima della sfida contro il Como, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, il tifo organizzato azzurro a distribuito alcuni volantini con scritto: «Torti arbitrali, trasferte vietate e mercato bloccato. Napoli, come mai tutto tace? Come mai nulla si sente?».

